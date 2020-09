Tennis, faentini alla finale per la promozione in serie B2 maschile

Nella giornata di domenica 13 settembre importante vittoria della squadra del Tennis Club Faenza nel tabellone della Serie C maschile regionale. Sui propri campi di via Medaglie d’Oro, la squadra del capitano Enrico Casadei ha superato con un netto 4-0 il Tc Mirandola. Belle e sofferte vittorie di Noah Perfetti ed Edoardo Pompei, rispettivamente contro il 2.4 Muracchini e il 2.5 Patracchini, i due migliori giocatori del team modenese. A concludere il “cappotto” le vittorie più agevoli di Filippo Di Perna e Roberto Zanchini. Con questo successo la squadra del Tennis Club Faenza si qualifica alla finale per la promozione in Serie B2 contro la sorpresa Nino Bixio Piacenza, formazione di rilievo e capace di battere 4-3 al doppio di spareggio il Ct Bologna. Si gioca a Faenza domenica prossima, 20 settembre, dalle ore 9.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.