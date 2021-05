Tennis, il derby tra Faenza e Ravenna in serie B2

Il tennis club Zavaglia a caccia di una vittoria per la promozione, ma i faentini sono proonti a dare battaglia: "Non abbiamo niente da perdere"

Riprende il campionato di Serie B2 maschile per il Tennis Club Faenza. Dopo il vittorioso esordio a Villafranca di Verona e la giornata di riposo, per il primo match casalingo i faentini attendono domenica alle ore 10 lo squadrone del Ct Zavaglia Ravenna. Forti anche dell’innesto di un paio di giocatori stranieri, i ravennati puntano decisamente al salto di categoria. Sulla carta, quindi, l’incontro sembra scontato.

"Non abbiamo niente da perdere, in un match che speriamo possa comunque mettere di nuovo in risalto i progressi dei nostri giovani", commenta il capitano Enrico Casadei. La classifica del girone dopo due giornate: Zavaglia Ravenna 6; Sassuolo*, Faenza* e Matelica 3; Massa Lombarda e La Meridiana Casinalbo di Formigine 1; Villafranca di Verona 0. * Una partita in meno.

Si è chiusa invece la corsa verso i playoff della squadra di Serie C femminile del Tennis Club Faenza, che ha sfortunatamente perso il sorteggio come “miglior terza” contro il Tc Carpi. Quindi niente playoff, ma nemmeno playout: stagione finita dopo appena quattro partite, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.