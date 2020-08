Tennis, Laurynas Grigelis trionfa all'open Villanova

Di fronte a un pubblico entusiasta e numeroso, pur nel rispetto del distanziamento sociale, il davisman lituano Laurynas Grigelis, classifica 2.1 e portacolori dell’Ata Battisti Trento, ha trionfato sui campi del Tc Villanova nel settimo Open Nazionale di tennis maschile Memorial Francesco Maffi con montepremi di 5.000 euro più ospitalità. A soccombere 63-64 in un’agguerrita finale è stato il giovane riminese Manuel Mazza classifica 2.3 e portacolori del CT Viserba, autore di uno splendido torneo che nulla ha potuto, dopo le precedenti vittorie col 2.1 torinese Edoardo Lavagno e col 2.1 ravennate Enrico Dallavalle, sulla classe cristallina del tennista lituano. Per il pubblico accorso sono state quasi 2 ore di autentico spettacolo, ripetutamente apprezzato con grandi applausi grazie ai colpi dei due finalisti.

Due settimane veramente intense per gli organizzatori di un torneo che può annoverarsi tra gli open più blasonati d’Italia per la qualità e il numero di iscritti: ben 164 atleti provenienti da diverse regioni italiane, con 75 seconda categoria di cui ben 20 atleti di classifica 2.1 2.2 e 2.3. Insomma, per gli appassionati dirigenti del piccolo ma ben organizzato club villanovese e per il direttore del torneo Ennio Dragoni un bilancio assolutamente positivo, gratificato dalla presenza per le premiazioni del consigliere di presidenza della Fit Raimondo Ricci Bitti e dell’ex campione di tennis faentino Gianluca Rinaldini.