Tennis maschile, torna a Bagnacavallo il torneo a squadre "Billiedon"

La gara, per giocatori non professionisti, si svolgerà dal 21 giugno al 15 luglio

È in programma a Bagnacavallo dal 21 giugno al 15 luglio Billiedon, il torneo di tennis maschile a squadre organizzato dal Chiribilli Mise en Place Bistrò in collaborazione con il Circolo Tennis Bagnacavallo.

"L’evento – spiegano gli organizzatori – è rivolto a giocatori non professionisti che vogliano divertirsi e cimentarsi in questo sport ispirandosi ai loro idoli ben più titolati fra cui le nuove stelle del tennis italiano che tanti successi stanno riscuotendo nel panorama mondiale. Billiedon è stato nelle passate edizioni ed è ancora oggi un’ottima occasione di aggregazione data dagli eventi che lo caratterizzano e i premi in palio".

I sorteggi si terranno mercoledì 16 giugno presso il Chiribilli Mise en Place Bistrò definendo così gli abbinamenti e le squadre partecipanti. Poi, da mercoledì 21 giugno, le partite si svolgeranno tutte le sere presso il Circolo Tennis Bagnacavallo con ingresso libero. Il torneo terminerà il 15 luglio e le premiazioni avverranno il 16 luglio.