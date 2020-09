Tennis, Massa Lombarda al turno decisivo del tabellone regionale di serie C

C’è anche il Circolo Tennis Massa Lombarda tra le otto formazioni approdate al turno decisivo del tabellone regionale di serie C maschile, che vale la promozione nel nuovo campionato di serie B2, al via dal 2021. Dopo l’affermazione di misura (4-3 al doppio di spareggio) sui campi del Nettuno Bologna, la squadra capitanata da Nicola Gualanduzzi ha superato per 4-2 il Ct Rimini: dopo l’equilibrio al termine dei quattro singolari (con successi degli under 16 Jacopo Bilardo e Marco Cinotti) determinanti i due doppi che hanno consentito di staccare il pass per la sfida clou. Domenica 20 settembre il team romagnolo ospiterà il Circolo Tennis Reggio Emilia in uno dei quattro confronti dai quali scaturiranno i verdetti per l’edizione 2020, condizionata nel format dal periodo di lockdown per il coronavirus.

Il dettaglio dei risultati

Giacomo Polidori (RI) b. Alessio De Bernardis (MA) 6-1 6-7 (6) 10/7

Marco Cinotti (MA) b. Filippo Fracassi (RI) 3-6 6-3 10/7

Jacopo Bilardo (MA) b. Lorenzo Bonori (RI) 6-2 6-1

Luca Padovani (RI) b. Pier Paolo Campoli (MA) 6-0 4-6 11/9

De Bernardis-Bilardo (MA) b. Polidori-Padovani 6-3 6-1 (RI)

Capra-Cinotti (MA) b. Fracassi-Bonori 6-4 6-4 (RI).

Completavano la formazione del Circolo Tennis Massa Lombarda anche Riccardo Perin e Luca De Giovanni.