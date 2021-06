Tennis serie B2, Faenza si salva grazie al pareggio con Sassuolo

L'avventura del Tennis Club Faenza si conclude con un lusinghiero terzo posto. Il presidente Sabbatani: "Questo è un primo passo. Ora vogliamo far sì che la nostra squadra possa consolidarsi in questa categoria"

È finita come forse meglio non si poteva l'avventura dei ragazzi della serie B2 del Tennis Club Faenza. Il 3-3 casalingo con lo Sporting Club Sassuolo ha portato al terzo posto finale nel girone, che significa permanenza in categoria, salvezza dover senza dover passare dalla lotteria dei playout. Il pareggio col team modenese (che ha chiuso il girone al secondo posto, qualificandosi ai playoff), è arrivato dopo incontri tiratissimi e qualche colpo di scena. Dopo la vittoria di Edoardo Pompei su Filippo Bettini (6-1 7-5) le cose sembravano mettersi bene per i faentini: anche Roberto Zanchini sembrava sulla strada per portare il secondo punto. Ma dopo avergli annullato 2 match-point, alla fine Federico Bondioli ha prevalso (5-7 7-6 6-3), riportando in pareggio la situazione. A seguire Sassuolo, con le vittorie di Michele Vianello su Noah Perfetti (6-4 6-3) e di Mattia Ricci su Leonardo Fabbri (7-5 6-4), ha ipotecato la vittoria, portandosi sul 3-1. A quel punto solo una doppia vittoria nei due doppi poteva evitare ai faentini dei rischiosi playout. E le vittorie di Perfetti-Fabbri su Bettini-Tincani (6-1 7-5), ma soprattutto quella di Pompei-Zanchini su Vianello-Bondioli (3-6 6-2 10-8) hanno scongiurato questa eventualità. Il 10-8 al tie break del terzo set ha racchiuso l’equilibrio e le insidie di un girone difficilissimo, culminato nel team faentino con un bel brindisi finale per il risultato ottenuto.

"Per una squadra neopromossa, che mette in campo esclusivamente giocatori espressione del proprio vivaio, questo risultato può definirsi un grande successo -, afferma il presidente del Tennis Club Faenza, Giancarlo Sabbatani. - Il girone era molto difficile, e un paio di incidenti di percorso hanno complicato ulteriormente la situazione. Siamo arrivati al terzo posto alle spalle di due squadre come lo Zavaglia Ravenna e lo Sporting Sassuolo, che avevano fortemente investito nella promozione, ingaggiando anche giocatori stranieri. E averlo raggiunto con la squadra dello scorso anno, con l’inserimento di un ragazzo del vivaio come Leonardo Fabbri, è un ulteriore motivo di orgoglio. Ringrazio il capitano Enrico Casadei e tutti i ragazzi. Questo è un primo passo. Ora vogliamo far sì che la nostra squadra possa consolidarsi in questa categoria".

La classifica finale del girone: Ct Zavaglia Ravenna 18; Sporting Club Sassuolo 10; Tc Faenza 8; Tc Matelica e At Villafranca di Verona 7; Ct Massa Lombarda e Club La Meridiana Casinalbo 4. Ravenna promossa in B1; Sassuolo ai playoff; Faenza salva; Matelica e Villafranca ai playout; Massa Lombarda e Casinalbo retrocesse in C1.