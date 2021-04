Tennis, successi ravennati al trofeo Fiordiprimi: vincono Geminiani e Cilibic

Un altro “weekend lungo” dedicato alle racchette in erba al Circolo Tennis Massa Lombarda, che da venerdì 16 a domenica 18 aprile ha ospitato il trofeo “Fiordiprimi”, torneo nazionale Under 14 con formula Rodeo finalizzato alla qualificazione ai campionati italiani di categoria. Al termine di tre intense giornate ad aggiudicarsi il successo sono stati Lucas Geminiani e Sofia Cilibic.

Nel maschile (ben 71 gli iscritti) Geminiani, portacolori del Tennis Club Faenza e seconda testa di serie, ha messo in fila Giacomo Bruzzi (Sporting Club Sassuolo) in semifinale per 0-4 4-0 7-1 e in finale ha superato 4-2 4-1 il forlivese Tommaso Filippi (Forum), che nel turno precedente aveva sconfitto per 5-4(4) 4.1 Tommaso Dalboni (Tc Mirandola).

Nella competizione femminile ha rispettato sino in fondo il ruolo di giocatrice da battere Sofia Cilibic, allieva della Ravenna Tennis Academy. La giocatrice del Ct Zavaglia si è imposta in semifinale su Martina Ronconi (Cus Ferrara) per 4-1 1-4 7-2 e nel match conclusivo ha liquidato per 4-0 4-1 Elena Ravani (Cus Ferrara), approdata alla finale piegando con il punteggio di 5-4 (4) 4-5 (2) 7-5 Sara Aber (Ct Zavaglia), numero 2 del tabellone.

“Come già negli appuntamenti precedenti, anche questo torneo giovanile ha registrato una novantina di partecipanti – commenta con soddisfazione Fulvio Campomori, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – e ribadisco che sono stato piacevolmente colpito dal livello tecnico dei ragazzi. Desidero fare i complimenti in particolare ai due protagonisti della finale maschile, peccato che Filippi vi sia arrivato stanco, con anche un principio di crampi. Ora le nostre attenzioni si spostano sui campionati a squadre, giovanili e non, e sul padel, visto che entro metà maggio dovrebbe entrare in funzione nel nostro circolo anche il secondo campo. Organizzeremo un paio di tornei Tpra e abbiamo iscritto squadre alla serie D e alla nuova Coppa Italia amatoriale di questa disciplina sportiva, che tanto successo sta riscuotendo nel nostro Paese e soprattutto in Emilia Romagna”.