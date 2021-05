Tennis tavolo, medaglie per gli atleti ravennati ai campionati italiani paralimpici

Bella prova per il solarolese Andrea Chiarini che si è arreso in semifinale, mentre vince la sua categoria il castellano Davide Scazzieri

Si sono chiusi con i titoli a squadre i campionati italiani paralimpici di tennistavolo nella nuova splendida palestra di Cadelbosco in provincia di Reggio Emilia. Un’edizione da record non solo per la partecipazione di ben 149 atleti, ma anche perché tra loro sono stati presenti diversi campioni che hanno già conquistato l’ammissione alle Paralimpiadi di Tokyo e altri che si giocheranno pla partecipazione tra poche settimane al Torneo Mondiale di Qualificazione Paralimpica di Lasko, in Slovenia.

Buona la partecipazione anche degli atleti dell'Emilia Romagna. In classe 1 bronzo per Andrea Chiarini di Solarolo ma residente a Bagnacavallo (ASD Lo sport è vita Onlus) dietro al vincitore Andrea Borgato e al finalista Federico Falco, che ha superato in semifinale Chiarini.

In classe 4 Davide Scazzieri (ASD Lo sport è vita Onlus), consiglieri federale Fitet e CIP, ha bissato il successo del 2019 battendo in finale in cinque set Elia Bernardi 11-9, 11-9, 9-11, 5-11, 11-7, dopo aver recuperato dal 1-3 iniziale dell'ultimo parziale. L'atleta castellano aveva battuto ancora 3-2 in semifinale Luca Babbo vincendo 11-9 al set decisivo.