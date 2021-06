Tifosi in piazza per il futuro del Ravenna Fc: "Il Comune cosa ne pensa della società?"

La manifestazione in centro degli ultras giallorossi per chiedere conto al Comune del futuro della squadra di calcio della città

"Ravenna merita rispetto". Con queste parole i tifosi del Ravenna Calcio si sono dati appuntamento lunedì sera in piazza del Popolo per chiedere al Comune di prendere una posizione sul futuro della squadra cittadina. Ed è proprio un lungo striscione esposto dagli ultras giallorossi a domandare: "Il Comune cosa ne pensa della società... quale futuro avrà la squadra della città?".

Lunedì intorno alle 21 erano circa un centinaio i tifosi che si sono radunati in piazza in cerca di una risposta ai dubbi che inseguono la società ravennate da diverse settimane. Dopo la retrocessione della squadra in Serie D al termine dello scorso campionato e in seguito all'ipotesi di un cambio di proprietà non andato in porto, gli ultras della curva Mero vogliono infatti risposte chiare su quello che sarà l'assetto societario del futuro.