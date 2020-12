Tiro a segno, ai campionati italiani medaglie d'oro e d'argento per la squadra ravennate

La stagione agonistica 2020 si chiude alla grande per la Sezione di Ravenna dei Tiro a Segno Nazionale. Ai campionati italiani Seniores e Master ad aria compressa, svoltisi a Roma presso il Centro di preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, la squadra ravennate ha riportato risultati di tutto rispetto.

Ha fatto incetta di medaglie Giampaolo Zattoni, che torna a casa con la medaglia d’oro individuale nella specialità carabina ad aria compressa (C10) categoria Gran Master, quella d’argento nella classifica generale Master/Gran Master e, insieme a Maurizio Fuschini ed Alessandro Spada, ha vinto l’oro a squadre sempre nella specialità carabina ad aria compressa.

Si sono comportati molto bene anche gli altri atleti ravennati presenti a Roma: Chiara Piazza nella carabina ad aria compressa (C10) categoria Juniores donne con un ottimo piazzamento nella classifica generale, Margherita Segurini nella categoria Allievi specialità C10, alla sua prima esperienza in una fase finale, con un ottimo 5° posto; e Mirco Pichetti, nella categoria Seniores Uomini specialità P10, con un piazzamento al quarto posto di fascia e un decimo posto nella classifica generale (ad un soffio dalla qualificazione per la finale assoluta).

Va menzionata infine la medaglia d’oro di Sofia Ceccarello, nella categoria Juniores donne specialità C10: Sofia è nata agonisticamente nella sezione di Ravenna, anche se da quest’anno passata al Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

“L’anno agonistico si è chiuso nel migliore dei modi per la Sezione di Ravenna – sottolinea soddisfatto il presidente, Ivo Angelini -. Voglio congratularmi con tutti i nostri atleti, e ricordare alla cittadinanza che il poligono di via Trieste è aperto, per chi volesse iniziare con noi la stagione agonistica 2021”.