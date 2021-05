Tiro a segno, Dario Cortini si è laureato Campione italiano veterani

Ancora una soddisfazione per la Sezione ravennate del Tiro a Segno Nazionale. Nei giorni scorsi, l’atleta Dario Cortini si è infatti laureato Campione Italiano Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport) nella Categoria Kuchenreuter Originale. La gara di avancarica valida per il Campionato Cnda (Consociazione Nazionale Degli Archibugieri) e per il campionato Italiano Unvs si è svolta al Tiro a Segno Nazionale di Faenza. In questa occasione Cortini, non nuovo a risultati del genere, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il titolo di Campione Italiano UNVS nella categoria Kuchenreuter Originale, e ha staccato il biglietto per partecipare alla finale di campionato della Cnda. Buone prove anche per altri due atleti ravennati, Alfredo Rosetti e Daniele Tartagni, che si sono distinti nelle rispettive categorie, contribuendo a tenere alta la tradizione della Compagnia di Avancarica Ravennate.