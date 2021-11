Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini sempre sull'onda nell'ultimo fine settimana di ottobre

Arcieri Bizantini scatenati nel lungo weekend di fine ottobre, ottengono diversi podi e piazzamenti. Il trend positivo era cominciato già nel fine settimana precedente, all’"Indoor Città di Castenaso” il 24 ottobre, dove Marcello Tozzola e Simone Pizzi si sono distinti rispettivamente nell’arco olimpico e nell’arco nudo: a Tozzola va l’oro nell’OL master maschile con il punteggio di 572, mentre a Pizzi va l’argento nell’AN master maschile con il punteggio di 522 che gli vale il suo record personale.

A una settimana di distanza, lunedì 1 novembre, sono i giovani Bizantini a mettersi in evidenza sempre a Castenaso al "6°Trofeo Giovanile R2" con due ottime prestazioni. Per l’arco CO allievi maschile Riccardo Venturi, con il punteggio 561 (281+280), si issa sul gradino più alto del podio conquistando la medaglia d’oro e stabilendo il suo nuovo record personale e di compagnia per la categoria. Sempre nella categoria allievi maschile ma per l’arco olimpico, Mirko Sebastian Grassi conquista la medaglia d’argento con il punteggio di 527 (265+262). Sabato 30 ottobre è la volta dei master e senior che, all’indoor “Citta di Zola”, calano un tris dorato. La prima medaglia d’oro è quella di Denis Costantini per l’arco compound senior maschile, con il punteggio di 574 (287+287). Per l’individuale arriva l’oro anche per Angela Padovani ma per l’arco nudo master femminile con il punteggio di 475 (238+237).

E sempre l’arco nudo la squadra formata da Tozzola, Pizzi e Bordoni regala la terza medaglia d’oro ai Bizantini che salgono sul gradino più alto del podio con il punteggio di 1454 (506+505+443) davanti alla squadra degli Arcieri Felsinei. Marcello Tozzola si aggiudica anche un podio individuale, conquistando la medaglia di bronzo con il punteggio di 506 (253+253). Niente da fare per Simone Pizzi, che a un solo punto di distanza si deve accontentare del 4° posto con il punteggio di 505 (245+260). Dodicesimo invece Franco Bordoni con il punteggio di 443 (215+228). Ma le medaglie dei Bizantini non finiscono qui, perché dall’ “Indoor 18 m” organizzato dagli Arcieri Anxanon di Lanciano (CH) arriva la medaglia d’oro di Concettina Palmiero che sale sul gradino più alto del podio nell’arco olimpico senior femminile con il punteggio di 478 (232+246), trasformando il tris in un vincente poker.