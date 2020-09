Tornano gli applausi, l'amichevole si riempie di emozioni: OraSì corsara a Verona

L’OraSì si impone all’Agsm Forum su Verona (77-79) facendo vedere un’importante reazione nella seconda parte di gara, con soli 20 punti concessi negli ultimi due quarti e una bella rimonta culminata con la tripla decisiva di James nel finale. Bene anche Givens, con 20 punti segnati. La squadra di coach Cancellieri aggiunge così minuti ed energia alla preparazione della stagione, con la terza uscita in una settimana, la più impegnativa e giocata sui 40 minuti, senza azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto.

La cronaca

Gli applausi dei 200 spettatori presenti all’Agsm Forum sono la prima emozione della serata. Ravenna parte con Denegri, James, Oxilia, Givens e Simioni, Verona risponde con Greene, Candussi, Severini, Tomassini, Jones. La metà del primo quarto è a stelle e strisce per l’OraSì, che manda a segno James (8 punti, due triple) e Givens (6 punti) per il 10-16. Cancellieri manda in campo 11 giocatori su 12, si segna molto e la prima frazione va in archivio sul 23-24 Ravenna.

L’OraSì torna in campo con un quintetto tutto italiano, Verona alza le sue percentuali dalla distanza e passa a condurre, andando all’intervallo sul 57-46. In avvio di terzo quarto l’OraSì schiera Venuto, James, Cinciarini, Givens e Simioni. Parziale equilibrato, difese più attente, si segnalano una tripla di Cinciarini e una di Oxilia e un buon finale giallorosso che vince il quarto (11-16) e resta in scia (68-62).

Ultimo quarto con Venuto, Cinciarini, Oxilia, Maspero e Chiumenti. Cinque punti di Cinciarini riportano l’OraSì ad un possesso (70-67), gli attacchi faticano e il punteggio resta bloccato per alcuni minuti. Oxilia riporta a -2 i suoi e Givens in contropiede pareggia a quota 74.

Finale punto a punto, con la tripla di James che regala il successo a Ravenna (77-79)

L’OraSì torna in palestra giovedì, mentre sabato sarà impegnata in un altro test amichevole, a Moncalieri contro la Reale Mutua Torino (palla a due alle ore 18.15).

Tezenis Verona-OraSì Ravenna 77-79

Parziali: 23-24, 34-22, 11-16, 9-17

Tezenis Verona: Tomassini 6, Greene 14, Jones 11, Candussi 12, Caroti 7, Severini 9, Rosselli 8, Pini 7, Guglielmi, Colussa, Calvi, Beghini ne. All.: Diana.

OraSi Ravenna: Cinciarini 12, Chiumenti 6, James 16, Guidi NE, Denegri 8, Vavoli 2, Venuto, Maspero 4, Oxilia 11, Simioni, Buscaroli, Givens 20. All.: Cancellieri