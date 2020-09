Un altro Shiba vestirà la maglia del Ravenna: Cristian firma un biennale

Nuovo arrivo in casa giallorossa. Si tratta di Cristian Shiba, classe 2001, che firmato un contratto biennale che lo legherà ai colori giallorossi fino a giugno 2022. Per Cristian si tratta del primo contratto da professionista. Arrivato dalla Maceratese a Sassuolo nella formazione Under, il difensore è poi passato in prestito in serie D alla Sangiustese, con la quale ha totalizzato 34 presenze. L’anno scorso, impegnato nella primavera neroverde, ha collezionato anche 5 presenze nella nazionale albanese under19. Un precedente familiare in giallorosso, il fratello Henri, infatti, ha militato nel Ravenna nella stagione 2011-12 realizzando 13 gol in 34 presenze.



