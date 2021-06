Ginnastica, un fine settimana pieno di successi per la Saga Alfonsine

Sabato e domenica a Ferrara presso l'impianto Pala Polmonari della Ginnastica Ferrara, si è svolto il campionato regionale Silver LB individuale di ginnastica artistica femminile. La Saga Alfonsine era presente con 8 ginnaste nelle varie categorie. Tutte le ginnaste si sono comportate in maniera egregia e hanno lottato fino all'ultimo attrezzo per il risultato finale. Marta e Matilde hanno gareggiato fino all'ultimo esercizio sfidandosi per il podio e solo per pochissimi centesimi non hanno raggiunto il gradino più alto, ma sono comunque arrivate 2^ e 3^ classificate per la categoria J2. Alcune piccole imperfezioni di esecuzione hanno rallentato il percorso di Irene e Asia V., che comunque hanno raggiunto buoni piazzamenti di classifica. Le giovani ginnaste della categoria Allieve sono entrate in campo gara con tanta concentrazione e sono salite su ogni attrezzo con grinta e determinazione. Tutto questo è stato ripagato infatti con ottimi piazzamenti per tutte le ginnaste tra cui tre podi. Primo posto per Asia C. nella categoria A4 e nella categoria A3 secondo posto per Chiara N. e terzo posto per Viola B., un ottimo 4° posto per Alessia nella categoria A2. In parallelo alla gara di artistica a Ravenna presso la palestra della ASD Edera le ragazze della ritmica della Saga entravano in pedana per la seconda prova di Serie D livello LA e LB. Le ragazze si sono comportate molto bene e hanno raggiunto un ottimo 8° posto con la squadra della LA e 13° nella categoria LB. Gli allenatori sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti che proiettano con ottimismo la squadra alle finali nazionali di Rimini che inizieranno il 18 giugno.