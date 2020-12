Un Ravenna in continua sofferenza deve soccombere al Padova coi romagnoli escono sconfitti per 2 a 1 nella trasferta veneta, a segnare il gol della bandiera è stato Fiorani. Sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al quinto minuto con un cross dalla destra di Germano che trova la testa di Della Latta che sovrasta Alari e batte Albertoni. Inizio in salita per il Ravenna che si trova subito ad inseguire mentre il Padova continua a fare gioco. Il pareggio dei romagnoli arriva al 31' con una palla illuminante di Ferretti che serve in area Fiorani, stop a seguire per eludere il difensore padovano e destro incrociato a battere Vannucchi. La prima parte di gara si conclude con l'evidente affanno del Ravenna che, solo in occasione del gol del pareggio, è riuscito a concludere un'azione. Il secondo tempo si apre con l'evidente intenzione dei veneti di chiudere la partita e, il gol, arriva dopo appena 9 minuti sugli sviluppi dell’ennesimo corner per gli ospiti il Ravenna libera l’area ma la palla carambola sui piedi di Saber che al volo di destro fa partire un missile a mezza altezza sul quale Albertoni non parte nemmeno.