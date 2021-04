Un Ravenna in piena emergenza conquista un punto prezioso

Un Ravenna in piena emergenza conquista un ottimo punto contro la Fermana. Primo tempo positivo per i giallorossi, che sfiorano il vantaggio al 12' con Caidi che non riesce a insaccare a causa del salvataggio di Scrosta. Nella ripresa altra occasione sui piedi fi Marozzi, ma in scivolata il centroavanti non ha indirizzato in rete. Nel finale Fermana in gol annullato alla Fermana, con Palmieri in posizione irregolare.