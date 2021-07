Un terzino destro e un attaccante per mister Dossena: ecco De Angelis e Macrì

Un terzino destro a disposizione di mister Dossena. Il Ravenna ha definito l’ingaggio del difensore Roberto De Angelis, nato nel 2001 a Roma. Il terzino destro è cresciuto nelle giovanili della Lazio, un passaggio alla primavera del Cosenza prima di vivere il suo primo campionato tra i “grandi” nella passata stagione al Siena. Per lui 9 presenze ed una rete nel campionato di serie D.

L'altro rinforzo arriva per il reparto offensivo con Davide Macrì. Impiegabile sia come trequartista che come attaccante esterno, il classe ’96 è reduce da una stagione alla Folgore Caratese in serie D, con 34 presenze condite da 7 reti ed altrettanti assist. In passato ha indossato anche le maglie di Correggese e Flaminia Civitacastellana e Atletico Terme Fiuggi.