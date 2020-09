Una bella serata alla Rocca Brancaleone con l’OraSì e i tifosi

Applausi, curiosità, foto e tanta voglia di normalità venerdì alla Rocca Brancaleone, per l'incontro tra i giocatori dell’OraSì Ravenna, lo staff tecnico e dirigenziale e i tifosi. Una bella serata con la partecipazione di un buon numero di sostenitori che, nel rispetto delle normative vigenti, si sono intrattenuti con la squadra per un saluto di benvenuto, un selfie e un brindisi. La serata è poi proseguita con una cena all'interno del parco, dove i giocatori hanno risposto anche alle curiosità dei giovani tifosi che hanno iniziato a conoscere i loro nuovi beniamini. La società Basket Ravenna e il presidente Roberto Vianello "ringraziano tutti i partecipanti e anche chi non è potuto esserci, unitamente allo staff del ristorante pizzeria Brancaleone per la loro accoglienza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.