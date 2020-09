Una diga per la difesa giallorossa, ecco Paolo Marchi

Nuovo arrivo a rinforzare la difesa del Ravenna FC alla vigilia dell’avvio del campionato. E’ stato infatti definito il trasferimento temporaneo di Paolo Marchi dalla Reggina. Il giocatore classe 1991 si aggregherà sin da subito alla squadra. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha poi girato l’Italia collezionando 141 presenze in serie C lottando sempre per posizione di alta classifica. Si tratta di un difensore centrale di piede mancino che abbina alle doti difensive anche buona tecnica per impostare il gioco, caratteristica che ben si sposa con l’idea di gioco che Magi vuole dare alla squadra.

