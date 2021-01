Una grandissima Rekico contro la Fortitudo Alessandria: è vetta in classifica

Una vittoria che vale il primo posto. La Rekico gioca una grande partita contro la Fortitudo Alessandria e approfitta dei ko di Imola e Rimini agganciandole in vetta: ora in testa al girone A1 ci sono ben quattro squadre, le tre romagnole e Oleggio. Una bella soddisfazione per il gruppo di coach Serra, bravissimo contro Alessandria a scendere in campo determinato e aggressivo sin dal primo minuto, imponendo il proprio gioco e mandando in confusione gli avversari, chiudendo i conti già all’intervallo. Da sottolineare il buon rientro di capitan Petrucci, in campo 16 minuti, e il debutto in B del 16enne Ragazzini.

Avvio di fuoco per la Rekico che con la difesa aggressiva e un attacco dalle altissime percentuali, schizza subito sull’11-2 grazie ai punti di Iattoni. Alessandria non riesce a costruire buone trame offensive, mentre in difesa si affida alla zona, trovando però davanti una squadra che spara da tre punti con grande facilità. Sono proprio due triple di Ballabio a regalare il 21-8 all’8’, antipasto del 27-13 di fine primo quarto. Un parziale figlio anche delle tante rotazioni che permettono sempre di mantenere alta l’intensità ed infatti al 13’ i faentini conducono 34-13. Alessandria oltre a non trovare le contromisure, cala dal punto di visto psicologico, spianando la strada ai frombolieri romagnoli e così ben presto i Raggisolaris toccano il 53-25. All’intervallo sul 58-34 i giochi sono già fatti, ma la Rekico continua a dare il massimo fino all’ultimo non calando mai di intensità anche in vista del derby casalingo di domenica contro Rimini, dove si vuole presentare nelle migliori condizioni.

PROSSIMO TURNO La Rekico ritornerà in campo domenica alle 18 al PalaCattani nel derby contro la Rinascita Basket Rimini poi chiuderà il girone d’andata sabato 16 gennaio alle 18 in casa della Mamy Oleggio.