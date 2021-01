Una rovesciata di Mokulu salva il Ravenna: pari contro il Legnano

Il Ravenna dopo due ko consecutivi torna a muovere la classifica, pareggiando contro il Legnano. Inizio di partita equilibrato, ma senza alcun tiro in porta. Alla prima conclusione il Legnano passa in vantaggio con Bulevardi ben servito da Gasperi. Il Ravenna soffre, ma gli ospiti non affondano. La prima conclusione di inizia ripresa è del Legnano con Ricciardi, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 18' i padroni di casa trovano il pareggio con una rovesciata di Mokulu. Al 27' ospiti in dieci per doppia ammonizione di Bulevardi. I padroni di casa prendono coraggio, ma il Legnano in inferiorità numerica non non rinuncia ad attaccare. Nel finale Ravenna vicino al vantaggio con un tiro a giro di Sereni, con Pizzignacco a deviare in angolo. Non succede più nulla, un punto che può fare morale.