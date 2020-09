Vela, 4 giovani cervesi a Salerno per i campionati italiani Laser

La squadra Laser del Circolo Nautico “amici della Vela” è partita alla volta di Salerno, dove fra giovedì e domenica vanno in scena i campionati italiani delle classi 4.7 under 16 e Radial under 19. Il coach cervese Mirco Minotti guida un quartetto di atleti che possono avere buone prospettive di ben figurare: per la 4.7, Matteo Chinni e Giulio Casetti; per i Radial, Federico Grilli e Tommaso Fabbri (che lo scorso anno vinse il titolo italiano nella classe 4.7).

Intanto, il Circolo registra anche il positivo esordio di un giovanissimo portacolori alla Coppa Primavela, ovvero i campionati italiani per la clsse Optimist, andata in scena sul lago di Garda la scorsa settimana grazie all’organizzazione del Fraglia di Riva del Garda. Il portacolori cervese era Bartolomeo Zambelli, praticamente alla sua prima esperienza a questi livelli: si è classificato a metà classifica, un risultato certamente positivo che fa ben sperare per la sua crescita agonistica.