Vela, due atleti romagnoli si qualificano per la selezione nazionale della classe Optimist

La squadra agonistica Optimist M-Pharma del Team Vela Cervia Cesenatico, nuovo polo della vela agonistica in Romagna, continua a distinguersi come un'eccellenza all'interno dell'XI zona della Federazione Italiana Vela. La stagione agonistica della classe Optimist è iniziata, per la categoria juniores, atleti nati dal 2006 al 2010, con la selezione interzonale di Eraclea Mare (VE), presenti le squadre di Marche, Emilia Romagna, Veneto (parte costiera), e Friuli Venezia Giulia. In palio il passaggio di 46 dei 176 timonieri presenti alla selezione nazionale di Scarlino (GR), in programma dal 21 al 25 aprile.

L’XI zona era rappresentata dai 14 atleti del Team Vela Cervia Cesenatico M-Pharma (Società Velica Cervia ASD e Circolo Nautico Cesenatico ASD) e dallo Yacht Club di Rimini. Nelle tre giornate di regata sono state disputate sette prove, su un campo reso difficile dai continui salti di vento e dalla forte corrente.

Buono il risultato complessivo di squadra: due gli atleti che si qualificano alla fase successiva: Achille Barberini (2009) che chiude al 31° posto e Giorgia Saragoni (2010), al suo debutto in classe juniores, che chiude al 36° posto, con un ottimo ottavo posto di batteria. Peccato per le condizioni meteo delle due prove di domenica, disputate in quasi totale assenza di vento, che hanno penalizzato il risultato finale di almeno tre atleti in buona posizione per il passaggio alla selezione nazionale fino alla quinta prova: Alessandro Barravecchia (48), Maria Luciani (54) e Olivia Spirito (59).

Buoni anche i risultati degli altri atleti: Edoardo Toledo, Edoardo Titolo, Beatrice Cavazza, Matteo Ravaioli, Andrea Teodorani, Viola Barravecchia, Luca Ferroni, Ginevra Guiducci e Riccardo Graziani. "Complimenti a tutti i ragazzi della Squadra Agonistica Optimist M-Pharma per il loro impegno - commenta la società -. L’allenatore Nicola Bissi è soddisfatto di questa prima trasferta della squadra per affrontare i prossimi appuntamenti di selezione per la stagione 2021. Un ringraziamento speciale anche al secondo allenatore Gianluca Mazzocchi".