Vela, i fratelli Caldari sono i nuovi Campioni Italiani

In casa Circolo Velico Ravennate arriva un nuovo, importante titolo nazionale e lo fa per mano dei fratelli Caldari che, nel corso del weekend, a Sanremo hanno conquistato il Campionato Italiano 420, lasciandosi alle spalle una flotta di 82 imbarcazioni. Sono state solo 4 le prove disputate, comunque sufficienti a rendere valida la manifestazione e a far subentrare lo scarto del peggio risultato della serie. Alessandro e Federico Caldari, con una scoreline di 1-2-3-7 e un totale di 6 punti al netto dello scarto, hanno guadagnato la medaglia d'oro, seguiti sul podio da Federico e Riccardo Figlia di Granara e da Arianna Giargia e Silvia Galuppo, primo equipaggio interamente femminile.

Stefano Marchetti, allenatore della squadra 420 del Circolo Velico Ravennate, ha commentato: "A Sanremo le condizioni sono state difficili, le previsioni di vento forte alle quali ci eravamo preparati sono poi state smentite da una calma di vento quasi totale, che ha permesso di completare solo 4 prove. Con così poche regate all'attivo, l'essenziale era non sbagliare e i fratelli Caldari sono stati bravissimi in questo, forti anche della loro esperienza in questa Classe. Con una scoreline impeccabile sono riusciti a portare a casa per la seconda volta il titolo italiano e questo risultato riempie d'orgoglio la squadra e tutto il Circolo. Sono soddisfatto anche delle prestazioni del resto del team, sono emersi spunti interessanti su cui lavorare ma sicuramente c'è spazio per crescere ancora".

Tra gli altri portacolori del Circolo Velico Ravennate, Jacopo e Alberto Chersoni chiudono al 35° posto, Nina Ghirelli e Camilla Molinari al 37°, Camilla Ivaldi e Gregorio Penso al 39° e Edoardo Bocale con Tommaso Molinari al 51°.