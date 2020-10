Vela, il Circolo velico ravennate sfiora il podio a Punta Ala

Si è concluso a Punta Ala il Campionato Italiano 29er e, grazie al giovane equipaggio Pezzilli-Torroni, arrivano nuove soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate. Al termine della serie di sette regate, i portacolori del Cvr hanno infatti chiuso la manifestazione al quinto posto overall, primi tra gli Under 17: un risultato eccellente, se si considera che Pezzilli e Torroni sono quest'anno alla loro prima stagione di attività a bordo di questa dinamica imbarcazione.

A margine della manifestazione, Lorenzo Pezzilli ha commentato: "È stata una regata impegnativa e ricca di emozioni, sia positive che negative. Abbiamo regatato con pochissimo vento, condizione che generalmente non preferiamo, ma nonostante questo siamo riusciti a fare dei buoni piazzamenti per mantenerci in cima alla classifica. L ultimo giorno abbiamo trovato condizioni con vento un po’ più forte sui 10-12 nodi e, nonostante una prima prova di giornata pessima, siamo riusciti a ritrovare la forza per chiudere il campionato con un 1° e un 2° posto consecutivamente. Io e il mio compagno, Tobia Torroni, siamo cresciuti molto in questo Campionato, con una progressione che ci ha fatto capire che nonostante la poca esperienza nella Classe 29er che ci vede in attivo solo da quest'anno, il duro lavoro che abbiamo fatto ci sta ripagando e siamo pronti a continuare per raggiungere obiettivi sempre più alti.”

Tornano a casa con buoni risultati anche i due equipaggi femminili: Greta Marzocchi e Giada Babini hanno chiuso la manifestazione al 18° posto, Sofia Delfina Gabbricci e Raffaella Trucchi al 22°.