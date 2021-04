Vela, l'equipaggio del Circolo ravennate mette il sigillo sul primo evento del 2021

I portacolori del Circolo Velico Ravennate, Riccardo e Anna Cecchetto, dopo due giorni di regate e otto prove completato in totale, hanno conquistato la prima posizione del ranking

Si è tenuta a Follonica la prima regata del 2021 della classe RS Feva, manifestazione internazionale che ha richiamato sulla linea di partenza 32 equipaggi. I portacolori del Circolo Velico Ravennate, Riccardo e Anna Cecchetto, dopo due giorni di regate e otto prove completato in totale, hanno conquistato la prima posizione del ranking. La vittoria è arrivata al termine di un lungo testa a testa con i Campioni Italiani in carica, nonché compagni invernali di allenamento, Trucchi e Scalzulli del CN Savio. Le regate di Follonica sono state caratterizzate da vento medio sui 10-15 nodi che ha permesso lo svolgimento della serie completa di otto regate.

Carlo Mazzini, direttore sportivo del CVR, ha commentato: "Riccardo e Anna Cecchetto portano a casa un bellissimo risultato che appaga i ragazzi degli sforzi invernali e che dà morale e fiducia a tutta la squadra in vista della regata Nazionale in programma il prossimo weekend sempre nelle acque toscane di Follonica. Intanto, il CVR si prepara ad ospitare la terza tappa della ranking nazionale, in programma nelle acque di Ravenna il 29 e 30 maggio".

Anna Cecchetto ha commentato: "Siamo contenti di questo primo importante risultato stagionale, che ci fa guardare con positività ai prossimi eventi. Tra gli obiettivi stagionali, ambiamo a vincere la ranking nazionale e ad ottenere un buon piazzamento nel Campionato Italiano che si terrà la settimana prossima. Il tutto, sempre guardando al grande evento del 2021, il Campionato del Mondo di Travemunde. Il rapporto in barca con mio fratello è speciale: noi abbiamo caratteri molto diversi, Riccardo è molto più vivace e grintoso di me, ma ci compensiamo a vicenda e i risultati credo arrivino proprio perché riusciamo a bilanciarci tra di noi". Riccardo Cecchetto ha dichiarato: "Guardiamo avanti dopo le belle regate di Follonica, la Classe è cresciuta tanto e ci sono diversi nuovi equipaggi competitivi. Sarà una bella stagione".