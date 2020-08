Vela, scia di successi del Circolo velico ravennate alle selezioni zonali Optimist

Il Circolo Nautico Savio ospita le selezioni zonali per i Campionati Italiani Optimist e la squadra del Circolo Velico Ravennate ne esce a testa alta, con un numero davvero cospicuo di piccoli atleti, guidati dal coach Spike Maioli nella categoria Juniores e dalla new entry Elia Vitali nei cadetti, che sono riusciti a classificarsi per i prossimi appuntamenti di stagione.

Tra i giovanissimi debuttanti, nati nel 2011, si sono qualificati per la Coppa Primavela Gianmaria Urso e Davide Ivaldi. Per la Coppa Cadetti, riservata ai nati nel 2010, Diego Brera, dominatore della serie di regate di Savio con tre primi e tre secondi posti, Alessandro Riccetti, Leo Ivaldi, Elia Uffreduzzi, Anna De Angelis e Gianmaria Facchini. Per la Coppa Del Presidente, dedicata agli atleti nati nel 2009, si sono qualificati Edoardo Masotti e Linda Raspadori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cadetti si troveranno quindi a regatare sul Lago di Garda, presso il Circolo Vela Arco, dall'1 al 3 settembre. Nella categoria dei più esperti Juniores, Lorenzo Ricci ha dettato il ritmo delle regate con cinque vittorie ed un secondo posto. Le belle regate portate a termine hanno consentito di staccare il biglietto per i Campionati Italiani anche a Francesca Gabricci, Lorenzo Pleiadi Lampronti e Nina Ivaldi. Per gli Juniores, l’appuntamento è fissato presso la Fraglia Vela Malcesine dal 27 al 30 agosto: l’evento sarà a sua volta una qualificazione importante, perchè determinerà i nomi dei giovani velisti che avranno diritto ad accedere al Campionato Europeo in programma a Portoroz, in Slovenia.