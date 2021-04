Vela, sulle acque di Marina di Ravenna va in scena il campionato per imbarcazioni d’altura

Dal 16 al 18 aprile si torna in regata con il Circolo Velico Ravennate, l‘occasione è il Campionato Nazionale d’Area Adriatico per imbarcazioni d’altura Orc. Marina di Ravenna sarà il teatro del campionato nazionale per i cabinati che regatano con il sistema dei compensi Orc, una tradizione per il sodalizio ravennate. La regata fa parte delle manifestazioni di interesse nazionale della Federazione Italiana Vela e per questo può essere svolta, pur con tutte le regole di prevenzione per il Covid 19.

Assieme alla manifestazione Orc anche il tradizionale Campionato di Primavera, cui possono partecipare le imbarcazioni Open, senza certificato di stazza. Per gli appassionati armatori dell’ Alto Adriatico è la prima occasione per scendere in acqua in una manifestazione di spessore, molti campionati invernali infatti non sono stati disputati per le restrizioni di movimento. Il programa dedica il primo giorno alla registrazione dei concorrenti. Nei giorni di sabato e domenica si svolgeranno le regate su percorsi “a bastone”.