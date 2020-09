Venti le barche iscritte, ecco i vincitori della "Veleggiata del Badilaccio”

Il Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia ha organizzato domenica scorsa la tradizionale “Veleggiata del Badilaccio”, regata di fine estate riservata alle imbarcazioni d’altura da diporto. Davvero positiva la partecipazione, anche grazie al bel tempo: 20 sono state le barche iscritte, diverse delle quali provenienti anche dalla vicina Cesenatico.

E la brezza che si è alzata durante la giornata ha permesso la disputa di una bella veleggiata, a cui è seguito il tradizionale rinfresco nel giardino del Circolo, effettuato nel rispetto delle distanze per motivi di prevenzione e sicurezza.

Per la cronaca, ecco i vincitori classe per classe: nella Zero si è imposta “Indiana”, di Marco Baraldini; nella Alfa, “Donchisciotte” di Marco Maccaferri; nella Bravo, “Mangiafuoco” di Matteo Pazzi; Nella Charlie, “23” di Giuseppe quintavalli; nella Delta, “Terry Lupo di Mare” di Giacomo Zambelli; nella Echo, “Endless” di Massimo Pironi”; nella Fox Trot “Dolce Luna III” di Riccardo Focaccia; infine, nella J24, “Jay Jay” di Mirco Minotti, che ha vinto anche la classifica generale e su cui erano impegnati anche i ragazzi della squadra Laser del Circolo.