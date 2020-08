Veronica Benedetti dal Tavagnacco al Ravenna Women

La Società Ravenna Women Football Club comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Veronica Benedetti dal Tavagnacco per la stagione sportiva 2020/2021. Continuano gli arrivi in casa giallorossa. E’ Veronica Benedetti, attaccante classe 2000, in arrivo dal Tavagnacco, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Mister Recenti. Giocatrice di spessore, qualità e forza fisica, Veronica ha trascorso la sua carriera nella squadra friulana ottenendo presenze anche in Nazionale e poi fermata da vari infortuni che l’hanno costretta a stare lontana dai campi per molto tempo. Ora Veronica è pronta e si è già unita al gruppo per iniziare questa nuova stagione. Le sue parole: “Sono felice, la mia prima impressione è stata molto positiva, sia dal puntiodi vista della squadra che dello staff tecnico. Si lavora molto bene, non vedo l’ora che inizi il Campionato.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.