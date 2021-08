Volley, al via gli allenamenti: parta la nuova stagione della Consar Rcm

Vacanze finite per la Consar Rcm Ravenna. Martedì si completa l’arrivo a Ravenna dei giocatori che compongono l’ossatura della squadra che affronterà, per l’undicesimo anno di fila, la SuperLega, e domattina, a partire dalle 10, sosterranno la prima seduta di pesi al Pala Costa, seguita nel pomeriggio alle 17 da un lavoro in spiaggia al Marinamore. Si tratta delle prime tappe del percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 2021/22.

Assenti giustificati Mattia Orioli, impegnato nel raduno con la nazionale under 19 in vista del mondiale di categoria che comincerà martedì 24 agosto in Iran, Aleksandar Ljaftov e Marko Vukasinovic, in ritiro con le loro nazionali in vista del campionato europeo, che prenderà il via ai primi di settembre.

Questa settimana si andrà avanti con doppie sedute giornaliere, nelle quali verrà alternato il lavoro fisico-atletico in spiaggia alle prime sedute tecniche col pallone al Pala Costa, dirette da Leondino Giombini, vice coach di Zanini, dal momento che il nuovo tecnico della Consar Rcm successivamente tornerà a gestire la preparazione della Croazia per l’imminente rassegna continentale.

La SuperLega per la Consar Rcm prenderà il via domenica 10 ottobre con la trasferta di Piacenza.