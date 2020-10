Volley, al via le prevendite dei biglietti per Conad-Montecchio

Le giovani Leonesse della Conad Olimpia Teodora tornano in campo al PalaCosta domenica 25 ottobre, alle ore 17, per affrontare le vicentine del Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. Ma la capienza del PalaCosta sarà ridotta a 150 presenti in seguito all’ultimo dpcm che ha aggiornato le norme di prevenzione anti Covid-19. Come ormai consuetudine la prevendita dei biglietti si aprirà con la prelazione riservata ai vecchi abbonati, giovedì 22 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30 presso la biglietteria del PalaCosta. Già dalla mattinata di giovedì sarà comunque possibile prenotare il biglietto inviando una mail a segreteria@olimpiateodora.it, sia per i vecchi abbonati che per gli altri utenti. Nelle giornate di venerdì 23, dalle 10 alle 12, e sabato 24 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, sempre presso la biglietteria del PalaCosta, la prevendita sarà aperta a tutti. Per evitare assembramenti il pomeriggio della partita la biglietteria del PalaCosta resterà invece chiusa

Il biglietto sarà nominativo e sarà quindi obbligatorio rispettare rigorosamente il posto assegnato. Sarà possibile acquistare biglietti per i propri congiunti, e in questo caso potranno anche essere venduti biglietti adiacenti. All’acquirente sarà richiesto un contatto e, per consentire un eventuale tracciamento in caso di positività e risalire alla filiera dei contatti, sarà obbligatorio compilare un’autocertificazione e un modulo dati personali scaricabili dal sito del club alla voce biglietteria. Il modulo dati personali va compilato e consegnato in biglietteria al ritiro del tagliando solo se si sta acquistando il biglietto per la prima volta, poiché gli acquirenti delle prime due partite sono già stati tutti registrati. Ogni posto sarà assegnato in modo da rispettare il distanziamento di due metri dal più vicino spettatore, sia in laterale che in altezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi avrà acquistato il biglietto in prevendita dovrà presentarsi presso il PalaCosta non prima di 60 minuti prima dell’inizio della gara. Gli ingressi, sia esterni che interni, saranno differenziati per tribuna (Grande e Piccola) e ognuno dovrà seguire le indicazioni di accesso esposte. Per facilitare l’identificazione degli ingressi la planimetria del PalaCosta è reperibile sul sito del club. Si invita il pubblico a misurare la temperatura prima di lasciare la propria abitazione per recarsi alla partita e, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°, anon presentarsi. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’impianto se sottoposti a provvedimento di “quarantena”, se tenuti all’isolamento fiduciario, o nel caso di contatto con persone risultate positive al virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni precedenti. All’ingresso del PalaCosta si passerà attraverso un triage in cui verrà misurata la temperatura: in caso di temperatura superiore a 37,5°, l’accesso all’impianto sarà impedito. È obbligatorio indossare la mascherina durante le procedure di ingresso, durante tutta la partita e durante il deflusso in uscita. Nel corso di ogni spostamento in ingresso, uscita o fila di attesa sarà obbligatorio rispettare i percorsi tracciati mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone. Lo spettatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici. Non saranno ammessi assembramenti nei corridoi, nelle zone di transito e nei bagni, il personale addetto controllerà il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Alla fine della partita non ci potrà essere contatto tra il pubblico e le giocatrici o lo staff. Il bar del palasport resterà chiuso.