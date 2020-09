Volley, allenamento congiunto al PalaCosta per l'Olimpia Teodora

Torna in campo per l’ultimo test prima dell’inizio del campionato di Serie A2 la Conad Olimpia Teodora che domenica 13 settembre, alle ore 18 al PalaCosta, ospiterà in un allenamento congiunto l’Exacer Montale, formazione che è stata inserita nel Girone Ovest del campionato di Serie A2 (Ravenna disputerà il Girone Est). L’allenamento congiunto tra le due squadre si svolgerà naturalmente, considerando le normative di sicurezza per la lotta al Covid-19, a porte chiuse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.