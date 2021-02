Volley, amara sconfitta per la Tecnoprotezione a Copparo

Dopo una prima frazione equilibrata, arrivano tanti errori per le faentine che vengono battute per 3-0 dalle avversarie

È amara la prima trasferta stagionale della Tecnoprotezione Faenza, caduta 0-3 sul campo del Copparo Volley. Il primo set è molto combattuto, con le faentine che lottano fino all’ultimo perdendo la frazione 23-25. Nel secondo le padrone di casa dettano il ritmo sfruttando anche i tanti errori in ricezione delle avversarie, vincendo 25-19.

Un parziale che influisce sul morale delle faentine come si vede nel terzo set dove giocano senza la giusta determinazione, commettendo molti errori. Il Copparo Volley si aggiudica la frazione 25-20 e chiude i conti. La Tecnoprotezione ritornerà in campo sabato 27 febbraio alle 21 in casa del Clown 2.0 Vivo Villanova Volley Bologna.