Volley, aperte le iscrizioni per il Summer camp con Francesco Guarnieri e Manuela Benelli

E’ un chiaro messaggio di speranza in un momento in cui l’attività sportiva continua a essere fortemente limitata, per non dire addirittura sospesa, quello che l’Asd Orbite di Ravenna lancia aprendo in questi giorni le iscrizioni per il Gold Camp Volley evolution, il camp estivo riservato a quei giocatori quali abbiano già partecipato a campionati agonistici e che vogliano perfezionare la propria tecnica ed affinare le strategie tattiche della pallavolo di alto livello per ogni ruolo.

Il camp si svolgerà interamente a Punta Marina, in tre settimane a luglio, dal 4 al 10, dall’11 al 17 e dal 18 al 24, e sarà diretto da Francesco Guarnieri, ex vice di Bonitta alla Consar e oggi secondo di Baldovin a Vibo, tattico esperto in analisi statistica, e da Manuela Benelli, ex alzatrice e capitana della nazionale italiana, con cui ha giocato 321 partite, e della Teodora, con cui ha vinto tutto, oggi docente federale e responsabile tecnico della Volley Academy che porta il suo nome.

I camp saranno quindi gestiti dagli staff tecnici di Orbite e Volley Academy, composti da allenatori di provata esperienza sia nell'attività di alto livello che nei settori giovanili maschili e femminili. Ogni allenamento sarà integrato da riprese e analisi video personalizzate con studio di modelli tecnici dell'alto livello. Alla fine di ogni settimana, ogni atleta riceverà una scheda finale redatta dagli staff tecnici.

Oltre alla formula "Full Camp", il Gold Camp prevede anche la formula "Day Camp", che permette di svolgere tutte le attività quotidiane del Camp, senza pernottamento, cena e colazione. Tutte le attività si svolgeranno nell'assoluto rispetto delle normative anti-Covid. Per qualunque informazione o per le iscrizioni: eventi@allaroundvolley.com oppure 342 5972773.