Volley, apre la prevendita dei biglietti per la Coppa Italia per 700 posti

La società Porto Robur Costa 2030 Ravenna informa tutti i propri tifosi e appassionati che le due partite degli ottavi di finale di Coppa Italia valide per il girone B previste al Pala De Andrè (il 13 settembre contro Padova e il 23 settembre contro Piacenza) saranno giocate in presenza di pubblico nella misura del 25% della capienza massima consentita, per effetto della nuova ordinanza firmata lunedì sera dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Nel rispetto, quindi, del contenuto dell’ordinanza che, impone, tra le altre cose, la prevendita come unica modalità per acquistare il biglietto (le biglietterie del Pala De Andrè resteranno chiuse è attiva a partire da mercoledì 9 settembre, la prevendita dei biglietti per un totale di circa 700 posti a sedere. La prevendita sarà effettuata unicamente al PalaCosta nelle giornate da mercoledì 9 a venerdì 11 dalle 17 alle 19.30 e sabato 12 settembre dalle 10 alle 12.30, nel rispetto delle normative vigenti e quindi con distanziamento di un metro in attesa e indossando la mascherina. Si potranno acquistare anche i biglietti del match del 23 settembre.

I prezzi dei biglietti

Biglietto intero: 15 euro

Ridotti Over 65 e carte bianche: 12 euro

Under 12: 9 euro

Fino ai 6 anni: gratuito senza posto a sedere

Biglietteria

- Ogni biglietto sarà nominativo e riporterà nome e cognome dell’acquirente e orario di ingresso, tassativamente da rispettare. Così come sarà da rispettare rigorosamente il posto assegnato.

- Sarà possibile l'acquisto di biglietti per i propri congiunti (e in questo caso potranno essere venduti biglietti adiacenti). Sarà richiesto un contatto all'acquirente. Al fine di consentire un eventuale tracciamento in caso di positività e per risalire alla filiera dei contatti sarà necessario compilare un’autocertificazione, e un’autodichiarazione scaricabili dal sito del club: www.portoroburcosta2030.it.

- Ogni singolo biglietto venduto rispetterà il distanziamento di due metri dal più vicino spettatore sia in laterale che in altezza.

Modalità di accesso

- Il possessore del biglietto dovrà presentarsi al Pala de Andrè seguendo gli orari indicati sul biglietto. Le porte apriranno 60 minuti prima dell’inizio della gara.

- Gli ingressi sia esterni che interni saranno differenziati per settore e ognuno dovrà seguire le indicazioni di accesso e di orario visibili sul proprio biglietto. La planimetria ingressi del Pala de Andrè per facilitare l'identificazione degli ingressi è reperibile sul sito del club.

- Si invita il pubblico a misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione per recarsi alla partita e, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°, a non presentarsi alla partita.

- Rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’impianto se sottoposti a provvedimento di “quarantena”, se tenuti all’isolamento fiduciario o nel caso di contatto con persone risultate positive al virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni precedenti.

- All’ingresso del Pala de Andrè si passerà attraverso un triage in cui verrà misurata la temperatura. Con una temperatura superiore a 37,5° sarà impedito l’accesso al Pala de Andrè.

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l'ingresso, durante tutta la partita e durante il deflusso in uscita.

- Nel corso di ogni spostamento in ingresso, uscita o fila di attesa sarà obbligatorio rispettare i percorsi tracciati mantenendo la distanza di un metro.

- Lo spettatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici

- Non saranno ammessi assembramenti nei corridoi, nelle zone di transito e nei bagni; il personale addetto controllerà il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Alla fine della partita non ci potrà essere contatto tra il pubblico ed i giocatori.

- Il bar del Pala de Andrè resterà chiuso.