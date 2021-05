Volley B2, la Conad a Reggio Emilia cerca l'impresa per ribaltare le sorti della semifinale

Coach Andy Delgado introduce così il match: “Loro hanno dimostrato di avere ottime qualità in difesa e ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto in situazione di nostra palla scontata"

Dopo tre giorni dalla sconfitta per 3-0 tra le mura amiche della palestra di Lido Adriano, la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora torna in campo a Reggio Emilia contro il CVR per il ritorno della semifinale playoff. Così come quelle dell’A2 (che a Pinerolo cercherà di vincere Gara 2 e Gara 3 per ribaltare la serie), anche le sorti delle giovani ravennati sono legate a un’impresa da portare a termine fuori casa: per ribaltare la contesa, in questo caso, servirà una vittoria per 3-0 o 3-1, seguita dal successo nel Golden set di spareggio.

Coach Andy Delgado introduce così il match: “Loro hanno dimostrato di avere ottime qualità in difesa e ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto in situazione di nostra palla scontata. Hanno anche un’ottima organizzazione in attacco e quindi dovremo cercare di aggiustare qualcosa a muro-difesa. In ogni caso andremo a dare battaglia consapevoli che per noi si tratta dell’ultima possibilità. Cercheremo di fare il meglio possibile, sapendo che non abbiamo nulla da perdere e abbiamo le qualità per ribaltare il risultato dell’andata”.

Il fischio d’inizio del match di ritorno è in programma per le 20.30. La diretta streaming del match sarà disponibile sulla pagina Facebook della squadra di casa.