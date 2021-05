Volley B2, per la Fenix Faenza la semifinale play off è contro la Campagnola Emilia

Inizierà in Emilia la semifinale play off tra Fenix Faenza e Tirabassi & Vezzali Campagnola Emilia

Inizierà in Emilia la semifinale play off tra Fenix Faenza e Tirabassi & Vezzali Campagnola Emilia. Mercoledì 19 maggio alle ore 21 si giocherà la gara di andata a Campagnola Emilia, mentre il ritorno si disputerà domenica 23 alle ore 17 a Faenza. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza. Nell'altra semifinale del girone G si affronteranno Olimpia Teodora Ravenna e Centro Volley Reggiano Reggio Emilia.

Nel caso di una vittoria per parte e della stessa somma di punti dopo il doppio confronto (3-1 e 3-0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3-2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente) si disputerà un set supplementare per decretare la squadra che passerà il turno. La vincente del play off del girone G salirà in serie B1, ma le dodici perdenti delle finali si affronteranno in un altro turno di spareggio con gare di andata e ritorno dove in palio ci saranno sei promozioni.