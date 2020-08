Volley, brutte notizie per l'Olimpia Teodora: rottura del legamento crociato per Laura Grigolo

In seguito agli esami strumentali eseguiti lunedì mattina a poliambulatorio Ravenna 33 la giocatrice della Conad Olimpia Teodora Laura Grigolo, infortunatasi durante il primo set dell’allenamento congiunto di domenica a Sassuolo, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, con frattura del piatto tibiale e del menisco del ginocchio destro. La ragazza e Conegliano, proprietaria del cartellino, decideranno dove fare l'operazione che potrebbe essere già eseguita in settimana. I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi. Da parte di tutta la squadra, dello staff e della società Olimpia Teodora va un grande in bocca al lupo e un abbraccio a Laura per una rapida ripresa.

