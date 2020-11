Volley, cambia il Campionato di serie B2 femminile

Cambio di format per il campionato di serie B2 femminile che dovrebbe partire nel weekend del 23/24 gennaio. Gli attuali 12 gironi sono stati divise in altrettanti sotto gironi da 6 squadre, creandone così 24. Lo scopo è quello di creare raggruppamenti “zonali” in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra regioni e province.

La Fenix è stata inserita nel girone G2 con US Rubierese, VTB Masi Bologna, Calanca Persiceto, Fatro Ozzano e Teodora Ravenna, mentre nel G1 ci sono Pallavolo San Giorgio Piacenza, Academy Piacenza, Tirabass & Vezzali Reggio Emilia, US Arbor Interclays Reggio Emilia, Centro Volley Reggiano e Wimore Grissinbon Reggio Emilia. Nella prima fase si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite.

Il calendario deve ancora essere comunicato, ma sono già stare rese note le date. Prima giornata: 23-24 gennaio; seconda giornata: 30-31 gennaio; terza giornata: 6-7 febbraio; quarta giornata: 13-14 febbraio; quinta giornata: 20-21 febbraio; sesta giornata: 23-24-25 febbraio; settima giornata: 6-7 marzo; ottava giornata: 13-14 marzo; nona giornata: 20-21 marzo; decima giornata: 27-28 marzo. Nella seconda fase le 12 squadre che compongono i gironi G1 e G2 si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata: 3 in casa e 3 in trasferta per ciascuna squadra.

Queste le date: prima giornata: 24-25 aprile; seconda giornata: 1-2 maggio; terza giornata: 8-9 maggio; quarta giornata: 15-16 maggio; quinta giornata: 22-23 maggio; sesta giornata: 29-30 maggio Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone e saranno decretate le promozioni (sale la prima di ogni girone) e le partecipanti ai play off (seconda e terza) che si disputeranno a giugno.