Volley, Consar in campo contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, che si celebra mercoledì 25 novembre, anche la Consar Porto Robur Costa 2030 vuole dare il suo piccolo contributo nel sensibilizzare la tifoseria e la cittadinanza su un fenomeno che ogni anno propone dati allarmanti, come emerge anche dall’ultimo report della Regione Emilia-Romagna e dai numeri di accesso ai centri antiviolenza.

Sempre attenta a trasmettere e promuovere i valori veri dello sport, la società ravennate, presieduta da Daniela Giovanetti, saluta tifose e tifosi e vuole celebrare assieme a loro questa giornata attraverso questa immagine e la promozione via social di #alziamolemanisoloconlapalla, con gli atleti Aleksa Batak e Ludovico Giuliani come testimonial, per dire no a tutte le forme di violenza di genere.