Volley, dopo due sconfitte l'Olimpia Teodora ci riprova col Macerata

Per rimanere in corsa per l’accesso alla Pool Promozione, alla quale si qualificano le prime 5 della classifica al termine della prima fase, alle ravennati serve una vittoria

Reduce dalle due sconfitte con Vallefoglia e S.G. Marignano, la Conad Olimpia Teodora torna subito in campo, mercoledì 20 gennaio alle ore 20, al PalaCosta, per il recupero del match contro la Cbf Balducci HR Macerata, rinviato lo scorso 13 dicembre. Per rimanere in corsa per l’accesso alla Pool Promozione, alla quale si qualificano le prime 5 della classifica al termine della prima fase (domenica prossima andrà in scena l’ultima giornata), alle ravennati serve una vittoria: le due squadre sono infatti appaiate al quinto posto a quota 21 punti, ma Macerata deve recuperare una gara in più rispetto alla Conad. Nel match di andata le ospiti dell’Olimpia Teodora si imposero nelle marche per 3-1. Ancora ferma ai box per Ravenna Laura Grigolo, che sarà però in panchina a sostenere le compagne. Fischio d’inizio alle ore 20 di mercoledì al PalaCosta, rigorosamente a porte chiuse in ottemperanza alle disposizione in merito di Covid-19. Arbitri del match saranno Denis Serafin e Ruggero Lorenzin.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Ci giochiamo queste ultime partite cercando di fare il meglio possibile, consapevoli che, nonostante gli ultimi risultati, siamo ancora padroni del nostro destino. Affrontiamo una squadra che sta attraversando un eccellente momento di forma, ma, prima ancora di guardare agli avversari, dovremo essere bravi a mantenere lucidità e continuità nel nostro gioco, evitando, come successo nelle ultime partite, di metterci troppa pressione da soli. Fortunatamente abbiamo la possibilità di tornare subito in campo dopo una sconfitta, senza tempo per arrabbiarsi o piangersi addosso, e dovremo sfruttare questo finale di campionato per giocarcela fino in fondo a mente libera. Poi, come sempre, chi giocherà meglio si porterà a casa i punti”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11), Grigolo (12).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).