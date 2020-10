Volley, doppia vittoria per la Fenix contro la Libertas Forlì

Continua a dare ottimi segnali di crescita la Fenix, reduce da una doppia amichevole con la Libertas Forlì, formazione di serie B2. Le faentine si sono aggiudicate la prima sfida 3-1 e la seconda 3-2, dimostrando che stanno compiendo un ottimo lavoro in vista dell’inizio del campionato che partirà il 7 novembre.

“Il gruppo sta lavorando bene, ma ci sono ancora alcune situazioni su cui dobbiamo lavorare – spiega coach Maurizio Serattini - molte di queste legati al lungo stop. La mancanza di ritmo partita e della tensione agonistica ci ha portato in queste ultime uscite a non reagire nelle difficoltà come abbiamo sempre fatto nella scorsa stagione, ma sono convinto che quando riprenderemo confidenza con il campo ritorneremo ad avere quello spirito che ci ha permesso nell’ultimo campionato farci valere contro ogni avversaria”.