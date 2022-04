Una giornata “green” per i ragazzi della Pietro Pezzi: messi a dimora 20 alberi

Non solo volley, ma anche tante iniziative solidali ed ora anche una giornata ecologica. Questo è lo spirito che anima la Pietro Pezzi Ravenna che prosegue senza soluzione di continuità nel rendersi protagonista anche fuori dal campo con progetti legati al sociale.

Dopo le iniziative di solidarietà organizzate a Natale (pacchi regalo donati alla Caritas di Ravenna) e a Pasqua (visita al reparto di pediatria dell’ospedale, con consegna delle uova di cioccolato ai giovani degenti), il club ravennate che prende parte ai campionati di serie C – dove ha appena conquistato il primo posto nel suo girone, dunque il diritto a disputare i playoff – serie D, 1° divisione e Under 19, ha partecipato nei gironi scorsi al progetto promosso dal Ministero della Transizione Ecologica “Un albero per il futuro”.

In collaborazione col Reparto dei Carabinieri Forestali per la biodiversità di Punta Marina Terme e col Comune di Ravenna, i giovani atleti del sodalizio ravennate hanno messo a dimora venti alberi di specie autoctone (lecci, farnie, aceri campestri e frassini) contribuendo al ripopolamento forestale di un area verde a Marina di Ravenna.