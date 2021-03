Volley femminile A2, cambia l’orario della gara dell'Olimpia Teodora a Olbia

Cambia l’orario della partita valida per la quarta giornata della Pool Salvezza di Serie A2 tra Geovillage Hermaea Olbia e Conad Olimpia Teodora Ravenna

Cambia l’orario della partita valida per la quarta giornata della Pool Salvezza di Serie A2 tra Geovillage Hermaea Olbia e Conad Olimpia Teodora Ravenna, in programma domenica 21 marzo. La gara, originariamente prevista alle 17, è stata anticipata alle ore 12. La diretta streaming del match sarà disponibile, come sempre, su LVF TV. Live score sul sito della Lega Pallavolo Femminile o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile” e aggiornamenti al termine di ogni set sui profili social della squadra.