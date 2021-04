Volley femminile A2, la Conad attende Olbia al PalaCosta e vede i playoff

La gara evoca certamente bei ricordi alle ragazze ravennati che, proprio nel match di andata in terra Sarda, vinto in rimonta per 3-1, avevano aperto la striscia di cinque vittorie

Con i playoff ormai ad un passo, la Conad Olimpia Teodora torna in campo al PalaCosta dove, nel match valido per la 4a giornata di ritorno della Pool Salvezza di Serie A2, in programma domenica, alle ore 17, attende la Geovillage Hermaea Olbia. La gara evoca certamente bei ricordi alle ragazze ravennati che, proprio nel match di andata in terra Sarda, vinto in rimonta per 3-1, avevano aperto la striscia di cinque vittorie che le ha proiettate in vetta alla classifica. Per la Conad ancora assente Greta Monaco per il problema alla caviglia, mentre rientra tra le convocate Chiara Poggi. Dal settore giovanile sarà aggregata alla prima squadra la giovanissima classe 2005 Nicole Piomboni. Arbitri del match saranno Nicola Traversa e Massimo Piubelli.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “È stata una buona settimana di lavoro in allenamento e per questo ringraziamo ancora una volta anche il gruppo della squadra di B2 di Andy Delgado per il supporto che ci ha fornito, permettendoci di reintegrare pian piano Poggi e si sopperire all’infortunio di Monaco. L’andata a Olbia è stata una partita difficile in cui abbiamo cambiato molto, trovando anche l’assetto che stiamo utilizzando adesso. In generale nella stagione abbiamo avuto un percorso articolato, ma sotto tanti punti di vista gustoso, e le ragazze sono focalizzate sul nostro obiettivo che fin dall’inizio della Pool è stato quello di guadagnarci i playoff. Ora dobbiamo fare il nostro dovere e speriamo di farlo il prima possibile, ma senza avere pressione e fretta perché sappiamo che abbiamo a disposizioni più occasioni. Stiamo mettendo insieme tanti tasselli e questi possono farci molto bene a livello di esperienza”.