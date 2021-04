Volley femminile B2, la Conad batte Ozzano e conquista il secondo posto

Si chiude con una bellissima vittoria in rimonta per la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora il calendario del Girone G2

Si chiude con una bellissima vittoria in rimonta per la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora il calendario del Girone G2. Nel recupero della nona giornata, disputato mercoledì sera a Lido Adriano, le giovani ravennati battono Ozzano al tie break, dopo essere state sotto 0-2, e si garantiscono matematicamente il secondo posto finale in classifica. Le avversarie sono infatti ora distanziate di 7 punti in graduatoria, con due gare da recuperare.

Nonostante alcune assenze pesanti, le ragazze di Coach Delgado ripetono il match dell’andata e, dopo essere finite sotto perdendo due set combattutissimi, ribaltano totalmente la partita con una splendida rimonta, chiusa al fotofinish nel tie break. Bella prova di squadra, che proietta la Conad ai playoff con il ritorno in casa nel primo turno, dove affronterà l'Arbor Reggio Emilia, terza nel girone G1.

Il commento

Coach Andy Delgado commenta così il risultato e il secondo posto in campionato: “È stata una bellissima rimonta contro una squadra forte, tra l’altro ripetendo il grande match dell’andata. Inoltre arrivavamo da un momento in cui, tra infortuni e giocatrici che avevamo con grande piacere prestato alla Serie A2, non eravamo mai riusciti ad allenarci tutti assieme. Con le ragazze ci eravamo promessi di dare battaglia e così è stato: sapevamo che se fossimo entrati in campo per partecipare avremmo pagato la situazione, se fossimo entrati in campo per vincere saremmo riusciti a mettere da parte tutte le difficoltà. La soddisfazione è doppia perché le ragazze hanno dato una bella risposta guadagnandosi anche un bel piazzamento in classifica con grande merito: sono giovani ma hanno grandi qualità, sia tecniche che dal punto di vista della personalità, e nei momenti di difficoltà si sono sempre dimostrate vive e pronte a lottare. Devo dire che nel percorso che abbiamo iniziato ad agosto si è creata una bella chimica di squadra. Ognuno di noi, dallo staff alle giocatrici, ha sempre dato il proprio massimo, e penso che questo si sia visto in partite come questa".

"Sono molto soddisfatto del piazzamento che abbiamo ottenuto, arrivando secondi in questo mini girone, anche perché quando abbiamo deciso a inizio stagione di fare la B2 invece della Serie C con un gruppo così giovane sapevamo che c’erano dei rischi. Alla fine d’accordo con la società abbiamo fatto questa scelta perché si trattava di un campionato migliore per lo sviluppo delle ragazze, e aver raggiunto questo traguardo è un grande successo - continua il coaco - Abbiamo anche avuto la fortuna di poter contare su Giorgia Vingaretti, una giocatrice di grande qualità ed esperienza che ci sta dando una grossissima mano. Personalmente ho anche trovato una grandissima sintonia con il mio assistente 'Dima', con cui voglio dividere a metà tutti gli eventuali meriti per questo risultato. Sono felice e soddisfatto, e spero che potremo prepararci al meglio per questo quarto di finale”.

Il tabellino

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Fatro Ozzano 3-2 (23-25 21-25 25-20 25-17 15-13)

Ravenna: Piomboni 23, Vecchi 17, Fontemaggi 17, Bendoni 6, Ndiaye 7, Vingaretti 4, Evangelisti (L); Fusaroli 1, Candolfini. N.e.: Cornacchia, Bertoni. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 8, ace 4, battute sbagliate 14, errori ricez. 4, ricez. pos 46%, ricez. perf 31%, errori attacco 11, attacco 42%.

Ozzano: Taiani 16, Lombardi 16, Colle 1, Vece 17, Gambini 9, Stefanelli 6, Geminiani (L); Mazza, Chinni, Zini, Sgarzi 2, Venezia 4. N.e.: Collura (L), Carlesso. All.: Claudio Casadio. Ass.: Davide Arnodo.

Muri 7, ace 4, battute sbagliate 13, errori ricez. 3, ricez. pos 52%, ricez. perf 40%, errori attacco 16, attacco 38%.

Arbitri: Vieri Santin e Marianna Santoniccolo.