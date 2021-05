Volley femminile, è il momento dei playoff per la Conad contro Mondovì

Dopo oltre due settimane di grande attesa (la stagione regolare si è infatti conclusa lo scorso 25 aprile) è arrivato il momento dell’esordio playoff per la Conad Olimpia Teodora. Le ravennati, che si sono conquistate l’accesso alla post season vincendo la Pool Salvezza, affronteranno la LPM Bam Mondovì, arrivata seconda nella Pool Promozione e testa di serie #1 nel tabellone playoff.

Mercoledì 12 maggio alle ore 18, al PalaCosta, andrà in scena la gara di andata, mentre il ritorno è in programma per domenica 16, alle 17, in Piemonte (con eventuale Golden set in caso di pari punteggio al termine delle due partite). La squadra di Coach Bendandi sfida quella che è la favorita alla vittoria nella post season e parte ovviamente da sfavorita, ma avrà il vantaggio di giocare a la mente libera, come chi non ha nulla da perdere. Arbitri del match saranno Simone Fontini e Michele Marotta.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Finalmente è arrivato il momento che aspettavamo e andiamo a giocare quelle partite per cui si lavora per mesi. Raggiungere i playoff è stato un obiettivo di grandissimo valore per noi e in questi giorni abbiamo lavorato ancor più duramente per prepararci, cercando di limare i nostri difetti e sottolineare quelle situazioni che sono il nostro punto di forza. Andiamo ad affrontare una squadra completa, con tante giocatrici interessanti e una rosa costruita per i piani alti della classifica, come testimonia anche il loro ottimo cammino in campionato. Queste partite saranno tutte delle finali e non mi aspetto grande qualità perché ci sarà tanto agonismo e un po’ di frenesia. La post season è un campionato a parte e noi ovviamente abbiamo un obiettivo in testa e giochiamo per vincere. Dobbiamo goderci il piacere di trovarci in campo in questi playoff, giocando senza pressione, e alle ragazze ho detto che desidero per loro che si godano ogni momento, perché sono cose che arricchiscono”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Guasti (10), Grigolo (12), Fricano (14).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).