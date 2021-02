Volley femminile, ecco il calendario della Pool Salvezza

Sono stati resi noti lunedì i valendari della Pool Promozione e della Pool Salvezza del Campionato di Serie A2 Femminile 2020-21. La seconda fase avrà inizio già questa domenica, 28 febbraio, e terminerà il 25 aprile dopo 10 giornate. Per la Conad Olimpia Teodora Ravenna esordio casalingo con subito il big match contro Busto Arsizio. Ultimo impegno invece in trasferta sul campo di Montale.

Il regolamento

Nella seconda fase del Campionato di Serie A2 Femminile ogni squadra, all’interno delle diverse Pool, affronterà in gare di andata e ritorno tutte le avversarie non già incontrate nel corso della Regular Season. Tutti i risultati conseguiti nella Regular Season sono validi ai fini della classifica della seconda fase.

Alla Pool Promozione accedono le prime cinque classificate del Girone Est e le prime cinque classificate del Girone Ovest. Avendo disputato due partite in meno durante la Regular Season, le squadre del Girone Est usufruiranno di un bonus di punti proporzionale al rendimento tenuto nella prima fase. Al termine delle 10 giornate, la prima classificata sarà promossa direttamente in Serie A1, mentre le squadre dalla 2^ alla 8^ posizione si qualificheranno ai Play Off Promozione.

Alla Pool Salvezza accedono le ultime quattro classificate del Girone Est e le ultime cinque classificate del Girone Ovest. Le due partite in meno disputate da Olimpia Teodora Ravenna, Itas Città Fiera Martignacco, CDA Talmassons e Sorelle Ramonda Ipag Montecchio si compenseranno nella seconda fase, poiché le formazioni provenienti dal Girone Ovest osserveranno un turno di riposo. Al termine della Pool Salvezza, insomma, tutte le squadre avranno disputato complessivamente lo stesso numero di gare.

Al termine delle 10 giornate, la prima classificata otterrà il pass per i Play Off Promozione, mentre l'ultima classificata retrocederà in B1. Se tra l'ultima e la penultima classificata vi sarà un margine non superiore a un punto, si disputerà tra esse un Play Out per stabilire la formazione retrocessa.

Il calendario

POOL SALVEZZA

1^ GIORNATA – ANDATA 28 febbraio 2021 – RITORNO 28 marzo 2021

Itas Città Fiera Martignacco - Barricalla Cus Torino

Club Italia Crai - CDA Talmassons

Olimpia Teodora Ravenna - Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Geovillage Hermaea Olbia

Riposa Exacer Montale

2^ GIORNATA – ANDATA 7 marzo 2021 – RITORNO 4 aprile 2021

Geovillage Hermaea Olbia - Itas Città Fiera Martignacco

Barricalla Cus Torino - Olimpia Teodora Ravenna

CDA Talmassons - Exacer Montale

Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Riposa Club Italia Crai

3^ GIORNATA – ANDATA 14 marzo 2021 – RITORNO 11 aprile 2021

Olimpia Teodora Ravenna - Club Italia Crai

CDA Talmassons - Geovillage Hermaea Olbia

Itas Città Fiera Martignacco - Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Exacer Montale

Riposa Barricalla Cus Torino

4^ GIORNATA – ANDATA 21 marzo 2021 – RITORNO 18 aprile 2021

Exacer Montale - Itas Città Fiera Martignacco

Geovillage Hermaea Olbia - Olimpia Teodora Ravenna

Barricalla Cus Torino - CDA Talmassons

Club Italia Crai - Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Riposa Futura Volley Giovani Busto Arsizio

5^ GIORNATA – ANDATA 24 marzo 2021 – RITORNO 25 aprile 2021

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Barricalla Cus Torino

Olimpia Teodora Ravenna - Exacer Montale

CDA Talmassons - Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Itas Città Fiera Martignacco - Club Italia Crai

Riposa Geovillage Hermaea Olbia